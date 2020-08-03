Обновление главной страницы в MTS для iOS

Полное обновление главной страницы в приложении MTS для операционной системы iOS. Раньше иконки типов жестко хранились в приложении, теперь они хранятся на сервере. Так же был изменен их стиль. Были добавлен новый вывод параметров услуг, который так же хранится на сервере. Кроме главной страницы полностью был переработан код приложения, для возможности выбора параметров услуг без основного типа услуги. Дизайн был нарисован дизайнером.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663