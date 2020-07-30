Обновление системы добавления обслуженных ТС в iOS

Полное обновление системы добавления обслуженных транспортных средств в приложении MTS для iOS. В основном был обновлен дизайн, но есть и небольшие доработки по коду. При клике на кнопку для добавления фотографии чека появляется всплывающее окно с возможностью выбора источника изображения: камера или галерея. Дизайн был нарисован дизайнером.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663