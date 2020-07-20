Обновление системы отзывов в MTS для iOS

Обновление разработанной ранее системы рейтинга и отзывов. Была добавлена возможность оставлять ответы на чужие отзывы в системе. Так же был добавлен вывод логина автора отзыва и ответа на отзыв для других пользователей. Вся разработка выполнена строго по техническому заданию. Так же велась разработка back-end части программного кода для получения информации с сервера.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/mts/id1300134663?mt=8