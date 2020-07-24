Обновление системы вкладок в MTS для iOS

Обновление страницы для поиска партнеров c вкладками (Tabs) для приложение MTS для iOS, как в операционной системе Android.

Первая вкладка "Трассы" содержит список трасс и поиск по нему. При клике на выбранную трассу идет переход на вкладку список с применением выбранной трассы.

Вторая вкладка содержит список городов и областей, поиск по ним и количество партнеров в каждом из городов или областей. При клике на выбранный город идет переход на вкладку список с применением выбранного города.

Третья вкладка содержит список партнеров с краткой информацией по ним.

Четвертая вкладка выводит карту с отображением на ней иконок партнеров по типу (Мойка, Стоянка и т.д.).

При клике на партнера в последних двух вкладках отображается модальное окно с подробной информацией о партнере.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663