Охранная система Pelengator

Pelengator — телематическая охранная система.Предназначена для поиска, мониторинга и управления функциями автомобиля (парком автомобилей) с помощью приложения смартфона.Отличается современным, простым и интуитивно понятным интерфейсом пользователя.Из простой телематической системы, используя выносные блокировочные модули, легко преобразуется в мощный противоугонный комплекс.