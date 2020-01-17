Охранная система Pelengator

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Pelengator — телематическая охранная система.Предназначена для поиска, мониторинга и управления функциями автомобиля (парком автомобилей) с помощью приложения смартфона.Отличается современным, простым и интуитивно понятным интерфейсом пользователя.Из простой телематической системы, используя выносные блокировочные модули, легко преобразуется в мощный противоугонный комплекс.