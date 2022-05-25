Описание

Приложение, создаваемое в процессе изучения первых версий Jetpack Compose. Чего-то тогда еще не было, чего-то я тогда еще не знал, поэтому в приложении есть несколько странных моментов, но оно в целом рабочее.

Что приложение умеет:

- Хранение и чтение данных из локальной базы данных Room

- Dependency Injection через Dagger Hilt

- OTA-обновления через Retrofit (через релизы на гитхабе)

- Поддержка темной темы + динамической покраски на Android 12

Исходный код:

https://github.com/4nk1r/outlay

APK-файл для тестирования:

https://github.com/4nk1r/outlay/releases