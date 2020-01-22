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Новый стартап-проект для команды AVADA MEDIA, перед нами ставилась задача разработать мобильное приложения по покупке электронных билетов в ночные клубы Украины — Party Ticket. Ресурс должен был быть простым, стильным и, одновременно, функционально емким. От нас требовался креативный подход и опыт решения сложных и уникальных задач в сфере веб-разработки и комплексный подход творческого коллектива дизайнеров и маркетологов.
Работа приложения условно разделена на три группы ролей: пользователи, ночные клубы и администратор приложения.
Для пользователей:
- Разработан стильный минималистический дизайн, гармонически объединяющий в себе корпоративные цвета компании;
- Реализована возможность покупку любого билета онлайн 24/7 с любого устройства;
- Реализована возможность бронирования и оплаты столика клуба с их наглядной визуализацией по залу;
- Реализована удобная афиша, ежедневные оповещения о мероприятиях и акциях клуба;
- Реализована система push уведомлений;
- Внедрена система авторизации по номеру телефона или социальные сети;
- Разработана возможность делиться информацией с друзьями любыми удобными пользователю способами;
- В приложении реализован блок, позволяющий пользователю не только приобрести билеты, но и запланировать график мероприятий.
- Благодаря интуитивно простому интерфейсу – легкое и быстрое администрирование аккаунта;
- Блок статистики по продажам: кол-во подписчиков, репостов, просмотры мероприятия;
- Реализована возможность администрирования мероприятий: добавление, удаление, редактирование;
- Возможность добавления в мероприятия: фото, описание, цены и комментарии;
- Разработан и внедрен блок администрирования зон и столиков на мероприятиях;
- Реализована возможность формирования клиентской базы.
- Возможность управления пользователями и ролями доступа;
- Админ панель приложения полностью адаптивна, и легко управляется с мобильного, или планшета;
- Архитектура приложения позволяет постоянно совершенствовать и расширять его функциональные возможности;
- Созданное приложение было протестировано и адаптировано к наиболее популярным программным платформам.