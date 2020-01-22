Новый стартап-проект для команды AVADA MEDIA, перед нами ставилась задача разработать мобильное приложения по покупке электронных билетов в ночные клубы Украины — Party Ticket. Ресурс должен был быть простым, стильным и, одновременно, функционально емким. От нас требовался креативный подход и опыт решения сложных и уникальных задач в сфере веб-разработки и комплексный подход творческого коллектива дизайнеров и маркетологов.

Работа приложения условно разделена на три группы ролей: пользователи, ночные клубы и администратор приложения.

Для пользователей:

Разработан стильный минималистический дизайн, гармонически объединяющий в себе корпоративные цвета компании;

Реализована возможность покупку любого билета онлайн 24/7 с любого устройства;

Реализована возможность бронирования и оплаты столика клуба с их наглядной визуализацией по залу;

Реализована удобная афиша, ежедневные оповещения о мероприятиях и акциях клуба;

Реализована система push уведомлений;

Внедрена система авторизации по номеру телефона или социальные сети;

Разработана возможность делиться информацией с друзьями любыми удобными пользователю способами;

В приложении реализован блок, позволяющий пользователю не только приобрести билеты, но и запланировать график мероприятий.

Благодаря интуитивно простому интерфейсу – легкое и быстрое администрирование аккаунта;

Блок статистики по продажам: кол-во подписчиков, репостов, просмотры мероприятия;

Реализована возможность администрирования мероприятий: добавление, удаление, редактирование;

Возможность добавления в мероприятия: фото, описание, цены и комментарии;

Разработан и внедрен блок администрирования зон и столиков на мероприятиях;

Реализована возможность формирования клиентской базы.