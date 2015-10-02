Песочный человек - игра для iOS

Разработчик обратился в компанию QATestLab с просьбой провести тестирование локализации игры для iOS. Наши специалисты протестировали игру на 10 языках.

Наша команда сделала перевод не только документации и элементов интерфейса, но и вспомогательных материалов с одного языка на другой.

Наши специалисты по тестированию обеспечили корректную работу функционала игры в локализированной операционной системе. Также была проведена адаптация к культурным особенностям тех стран, в которых будет использоваться игра.

http://qatestlab.com/ru/case-studies/community-and-entertainment/dreams-the-sandman-game-for-ios/