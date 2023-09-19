В приложении используется аутентификация Firebase с помощью адреса электронной почты и пароля.

Приложение использует API для получения данных из сети и записывает их в локальную базу данных.

Также позволяет

сортировать данные,

выполнять поиск по данным,

добавлять данные в избранное или корзину,

просматривать подробную информацию о товаре.

https://github.com/Tatiana955/PetShopDemo