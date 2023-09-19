PetShop
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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В приложении используется аутентификация Firebase с помощью адреса электронной почты и пароля.
Приложение использует API для получения данных из сети и записывает их в локальную базу данных.
Также позволяет
сортировать данные,
выполнять поиск по данным,
добавлять данные в избранное или корзину,
просматривать подробную информацию о товаре.