PetShop

Мобильные приложения
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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В приложении используется аутентификация Firebase с помощью адреса электронной почты и пароля.

Приложение использует API для получения данных из сети и записывает их в локальную базу данных.

Также позволяет

  • сортировать данные,

  • выполнять поиск по данным,

  • добавлять данные в избранное или корзину,

  • просматривать подробную информацию о товаре.

https://github.com/Tatiana955/PetShopDemo