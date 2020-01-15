Приложение «Блокнот – ежедневник»

Органайзер для записи планов, текстов и списков. Основные отличия от остальных:

1. Возможность оставлять записи и на определенный день, и без ссылки на дату.

2. Сохранение коротких записей и полноценных текстов.

3. Простой одностраничный дизайн. Вся информация доступна на одном экране – нет лишних функций, кнопок, меню и переходов.

4. Маленький вес. Установленная версия весит 3,7 мегабайта.

5. Использование быстрой и маловесной базы данных.

6. Сохранение прошедших событий.

7. Оффлайн режим – не требуется подключение к интернету.

8. Оповещения, содержащие информацию,запланированную на текущий и следующий день. Можно настроить.

9. Быстрая загрузка.

10. 20 тыс. установок в Google Play.

С технической точки зрения:

1. Использование компонентов Material Design: Bottom Sheet View, Floating Action Button, Card View.

2. Настроено отображение Splash Screen во время первичной загрузки данных.

3. Использование СУБД SQLite.

4. Настроены Offline Notifications.

5. Язык – Java/Kotlin.