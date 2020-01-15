Приложение «Блокнот – ежедневник»

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Органайзер для записи планов, текстов и списков. Основные отличия от остальных:
1. Возможность оставлять записи и на определенный день, и без ссылки на дату.
2. Сохранение коротких записей и полноценных текстов.
3. Простой одностраничный дизайн. Вся информация доступна на одном экране – нет лишних функций, кнопок, меню и переходов.
4. Маленький вес. Установленная версия весит 3,7 мегабайта.
5. Использование быстрой и маловесной базы данных.
6. Сохранение прошедших событий.
7. Оффлайн режим – не требуется подключение к интернету.
8. Оповещения, содержащие информацию,запланированную на текущий и следующий день. Можно настроить.
9. Быстрая загрузка.
10. 20 тыс. установок в Google Play.
С технической точки зрения:
1. Использование компонентов Material Design: Bottom Sheet View, Floating Action Button, Card View.
2. Настроено отображение Splash Screen во время первичной загрузки данных.
3. Использование СУБД SQLite.
4. Настроены Offline Notifications.
5. Язык – Java/Kotlin.