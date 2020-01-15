Приложение «Блокнот – ежедневник»

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4 года назад
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Органайзер для записи планов, текстов и списков. Основные отличия от остальных:

1.     Возможность оставлять записи и на определенный день, и без ссылки на дату.

2.     Сохранение коротких записей и полноценных текстов.

3.     Простой одностраничный дизайн. Вся информация доступна на одном экране – нет лишних функций, кнопок, меню и переходов.

4.     Маленький вес. Установленная версия весит 3,7 мегабайта.

5.     Использование быстрой и маловесной базы данных.

6.     Сохранение прошедших событий.

7.     Оффлайн режим – не требуется подключение к интернету.

8.     Оповещения, содержащие информацию,запланированную на текущий и следующий день. Можно настроить.

9.     Быстрая загрузка.

10.  20 тыс. установок в Google Play.

С технической точки зрения:

1.      Использование компонентов Material Design: Bottom Sheet View, Floating Action Button, Card View.

2.     Настроено отображение Splash Screen во время первичной загрузки данных.

3.     Использование СУБД SQLite.

4.     Настроены Offline Notifications.

5.     Язык – Java/Kotlin.