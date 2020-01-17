Приложение для B2G — Verifier

Для клиентов

Verifier — это приложение, которое помогает решить проблемы достоверности данных за несколько минут.С помощью глобальной системы независимых агентов, готовых засвидетельствовать, собрать и передать любую информацию на расстоянии, Вы можете подтвердить достоверность информации в любом месте России в одно касание быстро и недорого.Verifier везде, где нужна гарантия достоверности данных!

Для агентов

Verifier — это приложение, которое помогает решить проблемы достоверности данных за несколько минут.Вы можете подтвердить достоверность информации в любом месте России, просто выполнив задание, пришедшее Вам в приложении, согласно Вашей геолокации.Любой человек, решивший работать верифаером может участвовать в Системе независимых агентов, готовых засвидетельствовать, собрать и передать любую информацию на расстоянии.Вступай в клуб Верифаеров, получай грейды, зарабатывай деньги.