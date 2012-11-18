Приложение для ОАО "Туполев"

Создано с нуля. Приложение прошло стадию бета тестирования, на данный момент проходит модерацию в AppStore.

Реализована загрузка новостей с сайта с использованием xml и html, галерея, аудио-контент, карта с указанием расположения предприятия, интеграция с Вконтакте, модуль оценки приложения в магазине AppStore и тд. Анимационная графика, прозрачность изображений, иконки под Retina дисплей. Приложение адаптировано под использование на iPhone 5.