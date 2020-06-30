Приложение InCamery для Windows

Приложение InCamery для операционной системы Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Разработка велась при помощи языка программирования JavaScript.

Работа 2015 года.

InCamery - это простой и верный способ поделиться событиями из своей жизни с друзьями и знакомыми, узнать что происходит у них в жизни и получить дополнительных доход на своих публикациях.

Приложение позволяет после авторизации просматривать обновляемую ленту пользователя, популярных пользователей и их фотографии и видеозаписи. Пользователь имеет возможность добавить новое фото или видео к себе на страничку, оценить записей других пользователей, а так же подписаться на их страницы. Есть возможность просмотра уведомлений и баланса своего аккаунта. К сожалению на данный момент выводить средства возможно только через сайт. Заработать с помощью своих фотографий стало еще проще, благодаря возможности легкой загрузки новых фото или видео прямо с камеры, ведь в настоящее время камера есть на каждом мобильном телефоне (смартфоне) или планшете.

Приложение поддерживает пять языков:

Русский

English

Deutsch

Francais

Українська