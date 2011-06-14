Приложение iOS для турнира Evian Masters 2
Мобильные приложения
Добавлена322 просмотра
13 лет назад
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http://itunes.apple.com/us/app/evian-masters-2010/id379583889?mt=8
Официальное приложение турнира по гольфу Evian Masters.
- Последние новости турнира
- Счет и фото - real-time
- Бесплатное приложение на App Store
- Доступно через iPhone, iPod touch и iPad