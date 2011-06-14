Приложение iOS для турнира Evian Masters 2

Мобильные приложения
Добавлена
13 лет назад
150 просмотров
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http://itunes.apple.com/us/app/evian-masters-2010/id379583889?mt=8

Официальное приложение турнира по гольфу Evian Masters.

- Последние новости турнира

- Счет и фото - real-time

- Бесплатное приложение на App Store

- Доступно через iPhone, iPod touch и iPad