Приложение MFeed для Windows

Приложение MFeed для операционной системы Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Разработка велась при помощи языка программирования JavaScript.

Работа 2015 года.

MFeed - Лента бесплатных объявлений. Портал является посредником между продавцами и покупателями. Здесь идеальное место встречи для покупателя и продавца, клиента и специалиста. Все они удобно отсортированы по категориям товаров или услуг и их географии. Благодаря простой, но эффективной форме поиска нужный товар можно найти легко, как никогда. Каждая единица товара имеет не только подробное описание, но также фотографии и стоимость.