Приложение MyCity Chat для Windows

Приложение MyCity Chat для операционной системы Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Разработка велась при помощи языка программирования JavaScript.

Работа 2012 года.

Приложение MyCity Chat позволяет общаться с жителями вашего города с помощью удобного чата, который со временем будет становиться все удобнее и более функциональным. Наше приложение включает в себя чаты для всех самых известных городов России.

Функции приложения:

- Возможность общаться в чате своего города;

- Возможность просматривать персональные страницы других пользователей;

- Возможность регистрации в приложении;

- Возможность авторизации в приложении;

- Возможность читать сообщения других пользователей в чате своего города;

- Возможность оставлять сообщения в чате своего города;

- Возможность изменять информацию о себе в чате;