Приложение MyCity Chat для Windows

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5 лет назад
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Приложение MyCity Chat для операционной системы Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Разработка велась при помощи языка программирования JavaScript.

Работа 2012 года.

Приложение MyCity Chat позволяет общаться с жителями вашего города с помощью удобного чата, который со временем будет становиться все удобнее и более функциональным. Наше приложение включает в себя чаты для всех самых известных городов России.

Функции приложения:

- Возможность общаться в чате своего города;

 - Возможность просматривать персональные страницы других пользователей; 

- Возможность регистрации в приложении;

- Возможность авторизации в приложении;

- Возможность читать сообщения других пользователей в чате своего города; 

- Возможность оставлять сообщения в чате своего города; 

- Возможность изменять информацию о себе в чате;

JavaScript