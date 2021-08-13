Приложение по продаже готовых портретов на холсте

Приложение в котором пользователь загружает фото своего домашнего любимца, выбирает к нему костюм.

Художники рисуют портрет и передают для печати на холсте с имитацией работы маслом.

Клиент получает с доставкой на дом готовый портрет.

Приложение PWA и работает по ссылке без скачивания из сторов.

В приложении работает бэкэнд логика для отправки уведомлений и поручения заданий для менеджеров и художников.

https://previewer.adalo.com/a2c1d209-95f5-49d9-bae5-1b836579669e