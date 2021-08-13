Приложение по продаже готовых портретов на холсте
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2 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение в котором пользователь загружает фото своего домашнего любимца, выбирает к нему костюм.
Художники рисуют портрет и передают для печати на холсте с имитацией работы маслом.
Клиент получает с доставкой на дом готовый портрет.
Приложение PWA и работает по ссылке без скачивания из сторов.
В приложении работает бэкэнд логика для отправки уведомлений и поручения заданий для менеджеров и художников.
https://previewer.adalo.com/a2c1d209-95f5-49d9-bae5-1b836579669e