Приложение TopKiss для Windows

Приложение "TopKiss - Твой идеальный поцелуй" для операционной системы Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Разработка велась при помощи языка программирования JavaScript.
Работа 2012 года.
TopKiss – приложение для знакомства и общения, который подарит своим пользователям не только интересное и разнообразное общение, но и множество других возможностей. Современный мир и ритм его жизни, к сожалению, оставляет не слишком много возможностей для поиска второй половинки. Именно по этой причине приложения, позволяющие завязать знакомство, не выходя из дома, с каждым днем набирают все большую популярность. Приложений таких не мало, но TopKiss уникально в своем роде.
Функции приложения:
- Система голосования за самую красивую девушку;
- Система голосования за самую красивого парня;
- Вывод топа самых красивых девушек по итогам голосования за неделю;
- Вывод топа самых красивых девушек по итогам голосования за месяц;
- Вывод топа самых красивых девушек по итогам голосования за все время;
- Вывод топа самых красивых парней по итогам голосования за неделю;
-Вывод топа самых красивых парней по итогам голосования за месяц;
- Вывод топа самых красивых парней по итогам голосования за все время;
- Имеется возможность просмотра персональных страниц пользователей;
- Имеется возможность авторизации;
- Имеется возможность просмотра статистики голосований;
- Имеется возможность перейти на страницу пользователя ВКонтакте;
- Общий чат для общения пользователей приложения;