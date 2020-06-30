Приложение TopKiss для Windows

Приложение "TopKiss - Твой идеальный поцелуй" для операционной системы Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Разработка велась при помощи языка программирования JavaScript.

Работа 2012 года.

TopKiss – приложение для знакомства и общения, который подарит своим пользователям не только интересное и разнообразное общение, но и множество других возможностей. Современный мир и ритм его жизни, к сожалению, оставляет не слишком много возможностей для поиска второй половинки. Именно по этой причине приложения, позволяющие завязать знакомство, не выходя из дома, с каждым днем набирают все большую популярность. Приложений таких не мало, но TopKiss уникально в своем роде.

Функции приложения:

- Система голосования за самую красивую девушку;

- Система голосования за самую красивого парня;

- Вывод топа самых красивых девушек по итогам голосования за неделю;

- Вывод топа самых красивых девушек по итогам голосования за месяц;

- Вывод топа самых красивых девушек по итогам голосования за все время;

- Вывод топа самых красивых парней по итогам голосования за неделю;

-Вывод топа самых красивых парней по итогам голосования за месяц;

- Вывод топа самых красивых парней по итогам голосования за все время;

- Имеется возможность просмотра персональных страниц пользователей;

- Имеется возможность авторизации;

- Имеется возможность просмотра статистики голосований;

- Имеется возможность перейти на страницу пользователя ВКонтакте;

- Общий чат для общения пользователей приложения;