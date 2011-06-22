http://forum.qrz.ru/thread30823.html

Программа для сообщения своих координат с возможностью их просмотра другими пользователями через сеть Интернет. Работает в радиолюбительской сети глобального позиционирования APRS. Координаты определяются заранее, например с помощью Google Maps. Каждое место на карте заносится в отдельный файл. Как только пользователь добирается до заранее определенного места, он выбирает это место из списка файлов и программа отправляет координаты на серверы APRS. После этого любой пользователь системы APRS может узнать, где находится пользователь и увидеть его на карте.

Такое решение дает возможность отображать свое местоположение практически с любого сотового телефона, т.к. покупка GPS не всегда экономически возможна.