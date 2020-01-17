Радио для РадиоВерсты

РадиоВерста – это новое, хлесткое, забойное слово в интернет-радио. Это первое сетевое радио от мотоциклистов, о мотоциклистах, для мотоциклистов. Рок-радио Верста – это бесконечный путь к настоящей свободе, а наши (и отныне ваши) попутчики – отличная музыка, актуальная и полезная информация, живое общение и хорошее настроение каждый день.РадиоВерста появилась в далеком 2010 году, с другим названием и другим форматом. Коллектив нашего радио долгое время оттачивал свое мастерство и вот, в середине 2016 года, свершилось — настоящая рок-мото волна появилась под текущим названием.Каждый день команда радио делает качественный музыкальный и информационный продукт, набирая большое количество слушателей и фанатов РадиоВерсты. Наши слушатели это люди всех возрастов от 18 лет, начиная от студентов и заканчивая нашими любимыми бабушками и дедушками. С РадиоВерстой Вы всегда в курсе последних событий.