Разработка мобильных приложений в Минске

Разработка мобильных приложенийна: iOS, Android, Windows phone и web - интеграция

Мы делаем :

- консультирование

- написание тех документации

- заключение контракта

- разработку прототипа / дизайна/ моб приложения

- публикация

- поддержка

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Компания реализует проекты"под ключ" от написания документации с согласованием дизайна и

функциональных требований до разработки и поддержки. Основным достоинством

является помощь во внедрении мобильных приложений и увеличении продаж при их

помощи.