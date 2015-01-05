Разработка мобильных приложений в Минске

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка мобильных приложенийна: iOS, Android, Windows phone и web - интеграция
Мы делаем :
- консультирование
- написание тех документации
- заключение контракта
- разработку прототипа / дизайна/ моб приложения
- публикация
- поддержка
-------------------
Компания реализует проекты"под ключ" от написания документации с согласованием дизайна и
функциональных требований до разработки и поддержки. Основным достоинством
является помощь во внедрении мобильных приложений и увеличении продаж при их
помощи.