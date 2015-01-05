Разработка мобильных приложений в Минске

Добавлена
9 лет назад
159 просмотров
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Разработка мобильных приложенийна: iOS, Android,  Windows phone и web - интеграция

 

Мы делаем :

- консультирование

- написание тех документации

- заключение контракта

- разработку прототипа / дизайна/ моб приложения

- публикация

- поддержка

 

 

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Компания реализует проекты"под ключ" от написания документации с согласованием дизайна и

функциональных требований до разработки и поддержки. Основным достоинством

является помощь во внедрении мобильных приложений и увеличении продаж при их

помощи.

 