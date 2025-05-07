Разработка мобильного приложения для Home Credit Bank

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БТ вх платёж.pdf
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ФТ фронт и бэк входящий.pdf
97 КБ
Интегр требования _Входящий.pdf
94 КБ
diagram.pdf
42 КБ

В рамках проекта выполнял следующие задачи:

●        работа с блоками мобильного приложения: платежи ВЭД (входящие и исходящие)

●        выявление бизнес (БТ), пользовательских требований (ПТ) и переработка их в функциональные требования (ФТ) и нефункциональные (НФТ)

●        анализ нормативно-правовых актов (НПА) и функциональности приложений банков-конкурентов

●        документирование (Confluence)

●        моделирование бизнес-процессов TO BE (BPMN)

●        статусные модели бизнес-процессов

●        разработка требований к фронту и бэку

●        разработка интеграционных требований

●        подтверждение требований

Стек: BPMN, Confluence, Scrum