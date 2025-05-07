Разработка мобильного приложения для Home Credit Bank
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5 дней назад
БТ вх платёж.pdf
452 КБ
diagram.pdf
42 КБ
В рамках проекта выполнял следующие задачи:
● работа с блоками мобильного приложения: платежи ВЭД (входящие и исходящие)
● выявление бизнес (БТ), пользовательских требований (ПТ) и переработка их в функциональные требования (ФТ) и нефункциональные (НФТ)
● анализ нормативно-правовых актов (НПА) и функциональности приложений банков-конкурентов
● документирование (Confluence)
● моделирование бизнес-процессов TO BE (BPMN)
● статусные модели бизнес-процессов
● разработка требований к фронту и бэку
● разработка интеграционных требований
● подтверждение требований
Стек: BPMN, Confluence, Scrum