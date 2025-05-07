Разработка мобильного приложения для Home Credit Bank

В рамках проекта выполнял следующие задачи:

● работа с блоками мобильного приложения: платежи ВЭД (входящие и исходящие)

● выявление бизнес (БТ), пользовательских требований (ПТ) и переработка их в функциональные требования (ФТ) и нефункциональные (НФТ)

● анализ нормативно-правовых актов (НПА) и функциональности приложений банков-конкурентов

● документирование (Confluence)

● моделирование бизнес-процессов TO BE (BPMN)

● статусные модели бизнес-процессов

● разработка требований к фронту и бэку

● разработка интеграционных требований

● подтверждение требований





Стек: BPMN, Confluence, Scrum