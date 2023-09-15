Recipes
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Приложение
использует Edamam API для поиска рецептов;
отображает информацию об ингредиентах, калориях, питательных веществах;
отображает маркировки здоровья, созданные на основе информации об ингредиентах в рецептах;
позволяет добавлять рецепты в избранное.
Для получения инструкций по приготовлению приложение открывает URL-адрес исходного рецепта.
https://github.com/Tatiana955/RecipesDemo