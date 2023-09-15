Recipes

Мобильные приложения
Добавлена
3 месяца назад
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Приложение

  • использует Edamam API для поиска рецептов;

  • отображает информацию об ингредиентах, калориях, питательных веществах;

  • отображает маркировки здоровья, созданные на основе информации об ингредиентах в рецептах;

  • позволяет добавлять рецепты в избранное.

Для получения инструкций по приготовлению приложение открывает URL-адрес исходного рецепта.

https://github.com/Tatiana955/RecipesDemo