Предлагаем вашему вниманию приложение с виртуальной 3D экскурсией по Рицинскому Национальному Реликтовому парку.

Виртуальный тур – это 3D экскурсия, где вы сами выбираете маршрут и передвигаетесь по нему самостоятельно.

Вы сможете подробно все рассмотреть, оглянуться или посмотреть наверх. Для вас доступно изображение в 360 градусов и вы можете им управлять.

Красивейшее высокогорное озеро, живописная дорога, водопады, Голубое Озеро и малодоступная для туристов Малая Рица. Это неполный перечень туристических объектов, которые вы сможете посетить при помощи нашей виртуальной экскурсии. Вы сможете самостоятельно пройти весь маршрут и полюбоваться невероятными пейзажами осенней природы Абхазии.

Приложение содержит виртуальный тур из 82 панорам, карту маршрута, описания объектов, а также легенды о происхождении озер и водопадов. Вся информация на трех языках.

Ссылка в itunes: https://itunes.apple.com/ua/app/rica-3d/id944803204?mt=8