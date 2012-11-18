Приложение для приватного использования заказчиком. Реализовано в течении нескольких часов. Определение геопозиции, отображение на карте, передача GPS координат по нажатию в Сообщения, не выходя из приложения. Сохранение мобильного номера в настройках пользователя - для автоматического проставления в поле "Кому".