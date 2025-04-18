Septemcapital / Senior iOS Developer

Ссылка: https://apps.apple.com/ru/app/yango-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/id1091392132

Разработка новой версии приложения для инвесторов "Yango" в качестве Lead ios developer.

- Язык: Swift

- Архитектура: MVVM+RxSwift

- БД: Realm

- Общее: programmatically layout + snapkit, moya, swiftUI

Доп. обязанности:

Первые 3-4 месяца параллельно выполнял роль Project Manager'а Ведение дизайн команды с точки зрения тех. экспертизы для платформ iOS / Android

Оценка и планирование скоупа работ в рамках кварталов Код-ревью и координация двух middle ios разработчиков