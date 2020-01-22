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Команда AVADA MEDIA разработала мобильное приложение SeshMe. Его основная задача – проведение совместных спортивных тренировок с друзьями на конкретной локации. Было необходимо создать стильный, функциональный и понятный для обычного человека ресурс. Для этого мы работали в тандеме с творческий коллектив дизайнеров и маркетологов.
Приложение можно скачать на App Store и Google Play.Какие возможности открывает SeshMe для пользователя:
- Работа сервиса настраивается индивидуально под каждого пользователя. Указывайте в фильтре день, время, место, создавайте собственную комьюнити, приглашайте на занятия друзей и знакомых. Или же присоединяйтесь к уже существующим тренировкам с другими пользователями;
- Интересные локации. Ресурс позволяет найти отличные, комфортные места для занятий спортом
- Полезные уведомления. Пользователь благодаря push-уведомлениям будет получать список рекомендованных друзей, информацию о ближайших запанированных тренировках.
- Команда единомышленников. Создавайте спортивное сообщество или присоединяйтесь к уже существующему, что бы делиться опытом, обмениваться полезными советами, обсуждать интересные темы;
- Выбирайте лучшего тренера. В приложении каждый тренер имеет профиль, с указанием рейтинга и отзывов.
- Гибкая структура ресурса позволяет регулировать многие параметры в приложении;
- Управление производиться из различных устройствах: мобильном телефоне или планшете;
- Приложение протестировано на совместимость с популярным программным обеспечением.