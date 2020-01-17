Система бережливого управления GANDIVA – инструмент для повышения эффективности работы компании, поможет сэкономить до 30% расходов и перевести их в доход.· Повышает рентабельность бизнеса· Сокращает расходы на персонал· Делает работу компании прозрачной· Помогает управлять эффективноGANDIVA сочетает принципы японской философии Kaizen и европейского подхода к управлению. Полезна как собственнику и генеральному директору, руководителю отдела, так и каждому сотруднику. Внедрение системы повышает прозрачность управления, позволяет контролировать время, оценивать эффективность каждого сотрудника и распределять ресурсы в соответствии с загрузкой, стимулирует сотрудников работать на результат, минимизирует операционную работу руководителя.