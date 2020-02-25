Система диалогов и редактирование рейтинга iOS

Реализация системы ответов на отзывы в стиле диалогов (чатов) и возможности редактирования рейтинга (звезд) для iOS.

Так же на изображении отображен вывод выделения пустой формы для отправки ответа, если текст не был введен, но была нажата кнопка для отправки ответа, что говорит о необходимости заполнения данного поля. Окно для изменения рейтинга отображается при клике на основной отзыв (первый) с рейтингом, при открытии модального окна по умолчанию выбрано то, количество звезд, которое указано в отзыве с возможностью изменения, нажав на необходимое количество звезд.

Так же велась разработка back-end части программного кода для получения информации с сервера. Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2018 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.Приложение доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/mts/id1300134663?mt=8