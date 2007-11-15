Система подбора заказа на комплектацию

Система представляет собой инструмент для ТОЧНОГО и БЫСТРОГО суммирования 40-120 коробок одного наименования при отгрузке товара со склада готовой продукции, обеспечивает выгрузку собранных данных на ПК. Ввод в систему осуществляется средствами встроенного сканера штрих - кодов. Платформа - Windows CE, терминал сбора данных - Motorola Symbol MC3050.