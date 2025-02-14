Система управления бизнесом.

📊 Разработано мощное приложение для управления бизнесом с использованием AppSheet для оптимизации финансов, инвентаризации и продаж.

✅ Управление наличными – Ежедневное закрытие наличных (Инкасса) для точного учета.

🛒 Закупки и продажи – Отслеживание расходов, обработка транзакций и управление продуктами.

💰 Платежи – Удобная регистрация платежей поставщикам и клиентам.

📉 Отслеживание расходов – Мониторинг счетов, зарплат и операционных расходов.

📦 Контроль запасов – Эффективное отслеживание уровня товаров.

💳 Перевод средств – Перемещение средств между счетами.

📈 Анализ прибыли и убытков – Получение реальных финансовых данных в режиме реального времени.

#AppSheet