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Мини смс-чат
Мобильное устройство выступает в качестве приемника смс сообщений.
Мобильное устройство слушает интерфейс сообщений, во время получения сообщения дублирует текст и посылает его на сервер.
Другие мобильные устройства его получают + клиент на компьютере.
Сам сервер реализован только частям, на картинках показывается реализация чата. Но так же есть плагин для отправки сообщений на данный сервер-клиент чат.