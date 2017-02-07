СМС чат

Добавлена
7 лет назад
122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мини смс-чат

Мобильное устройство выступает в качестве приемника смс сообщений. 

Мобильное устройство слушает интерфейс сообщений, во время получения сообщения дублирует текст и посылает его на сервер.

Другие мобильные устройства его получают + клиент на компьютере.

Сам сервер реализован только частям, на картинках показывается реализация чата. Но так же есть плагин для отправки сообщений на данный сервер-клиент чат.