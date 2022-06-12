СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ EATAGRAM

Eatagram — первая социальная сеть для ресторанного бизнеса и его клиентов , с криптоинтеграцией и возможностью заработка по модели E2E (Eat to Earn) — ешь, чтобы зарабатывать. Проект работает на веб-платформе, а также на операционных системах IOS и Android.

Основная идея Eatagram в том, чтобы объединить людей, для которых культура питания — это нечто большее, чем просто прием пищи. Для этого на платформе организован каталог заведений — от кафе, баров до лучших ресторанов страны или мира. Здесь пользователи могут знакомиться с новыми заведениями, находить интересные места, первыми узнавать о скидках и планировать гастрономические туры и многое другое.

✅ На этапе проектирования и создания мокапов специалисты AVADA-MEDIA разработали грамотную и масштабируемую концепцию будущего приложения. Это позволило предотвратить возможные проблемы связанные с технической реализацией проекта, и значительно ускорило процесс продакшена.

✅ Для разработки Eatagram была сформирована выделенная команда специалистов из 12 человек, в которую вошли mobile-разработчики, тестировщики, дизайнеры и эксперты других направлений. Для достижения максимальной продуктивности работа над проектом проводилась недельными спринтами.

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