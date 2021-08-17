Создание мобильного приложения под платформу Adalo

Немного обо мнеС помощью инструментов без кода, помогаю предприятиям сэкономить время и оставаться актуальными. После моего стартапа в 2020 году я решила научиться создавать приложения самостоятельно и теперь я помогаю другим масштабировать свои идеи или внедрять инновации в свои корпоративные решения

Разработка /без кода — это создание web сервисов и мобильных приложений c помощью No-code инструментов, которые позволяют формировать продукт из блоков и шаблонов методом drag & drop, а также связывать их работу между собой. Я использую инструмент Adalo

Важно знать что IT продукт без кода на столько же мощный и визуально индивидуальный, как и обычная разработка, только в 10 раз быстрее и дешевле.

После разработки возможна публикация в Google Play и AppStore на ваш аккаунт

Нужно для заказа:

1)Подробное техническое задание.

2)Документация для API (если предусмотрено)

3)Приблизительный макет дизайна.