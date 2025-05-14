StoryHub - talk without limits

StoryHub - Платформа для відкритого вираження думок та спільноти.

StoryHub - це концепція мобільного додатку, розроблена для того, щоб надати користувачам можливість ділитися своїми думками, історіями та секретами в динамічному середовищі, схожому на форум. Цей проект демонструє мою здатність розробляти ключові функції для соціальних та орієнтованих на спільноту додатків, включаючи:

Створення користувацького контенту: Впровадження надійної системи для користувачів для створення та публікації різних форм контенту (текст, потенційно зображення/відео в майбутніх ітераціях).

Дослідження контенту: Розробка механізму перегляду та пошуку, щоб дозволити користувачам знаходити цікаві публікації.

Профілі користувачів: Створення профілів користувачів для сприяння зв'язкам та дозволу користувачам підписуватися на інших.

Функції залучення: Впровадження систем реакцій (лайків) та коментування для заохочення взаємодії.

Пряме спілкування: Розробка модуля чату для приватного обміну повідомленнями між користувачами.

Сповіщення: Інтеграція системи сповіщень, щоб тримати користувачів в курсі діяльності, пов'язаної з їхнім контентом та зв'язками.

Інтуїтивно зрозумілий дизайн інтерфейсу користувача: Зосередження на створенні зручного та легкого в навігації інтерфейсу програми.

Проект також розглядає майбутні вдосконалення, такі як анонімні публікації та преміум-функції, демонструючи перспективний підхід до розробки додатків.