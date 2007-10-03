SubjectCalendar - расписание уроков

http://www.mobilab.ru/soft/downloadfile.php?CurLinkID=22

SubjectCalendar - программа из разряда must have для студентов и школьников. SubjectCalendar в удобном виде отображает расписание занятий на экране мобильного телефона. Поддерживается как школьное, так и институтское (двухнедельное) расписание. В правом верхнем углу отображается номер текущей учебной недели. Программа имеет очень скромные запросы и работает на любом мобильном телефоне с размером экрана не меньше 128x128 точек.

SubjectCalendarK – windows программа-конструктор мобильного приложения. С ее помощью Вы создаете свое расписание и генерируете j2me приложение, которое затем списывается на мобильный телефон.