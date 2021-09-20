Телеграм бот анализ чистоты воздуха, API спутников

Добавлена
2 года назад
70 просмотров
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Данный бот выиграл 3-место на хакатоне TechnoArtKPI, получив финансирование на дальнейшее развитие, на данный момент бот находится в разработке.

функционал:

- использование API спутников Коперник, для анализа чистоты воздуха по регионам Украины

- Бэк на Python