Телеграм бот анализ чистоты воздуха, API спутников
Добавлена70 просмотров
2 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный бот выиграл 3-место на хакатоне TechnoArtKPI, получив финансирование на дальнейшее развитие, на данный момент бот находится в разработке.
функционал:
- использование API спутников Коперник, для анализа чистоты воздуха по регионам Украины
- Бэк на Python