Телеграм бот парсер данных электронного дневника

В данном проекте понадобилось обойти сложную платную подписку одного из популярных в Латвии электронных дневников E-class, чтобы можно было легко и бесплатно смотреть свою статистику по учебе через Телеграм. Бот имеет глубокие настройки, поддерживает несколько языков и умеет сохранять данные о пользователе, чтобы в дальнейшем делать автоматические запросы для получения новых оценок и статистики.

Доп. информация: https://github.com/TimurPhys/eClassParser/tree/master