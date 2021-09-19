Телеграмм бот анализ чистоты воздуха API спутников
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2 года назад
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Что внтури ?- использование API спутников Коперника, для анализа и визуализации чистоты воздуха по регионам Украины Данный бот занял третье место в Хакатоне TechnoArtKPI летом 2021, получив финансирование на дальнейшее продвижение
- написан на Python
https://www.youtube.com/watch?v=HZqSL_vewr8&ab_channel=AlexChumak