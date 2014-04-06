https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handbook.app

Товарный гид - приложение, которое поможет Вам выбрать и купить практически любой товар, от телефона до стиральной машины. Вам больше не нужны советы консультантов, которые пытаются вытрусить из вас больше денег.Читайте и смотрите советы по выбору товаров, изучайте отзывы покупателей, сравнивайте цены и выбирайте самые выгодные предложения.

Товарный гид позволит Вам:

- прочитать инструкцию по выбору нужного товара;

- посмотреть видео-руководство с рекомендациями по выбору;

- подобрать товары по многим параметрам;

- узнать характеристики и отзывы реальных покупателей;

- сравнить цены на интересующие вас товары.

Подбор товаров, отзывы о них и сравнение цен производятся посредством сервиса Яндекс.Маркет.

Выбирайте и покупайте с умом.