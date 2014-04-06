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Товарный гид - приложение, которое поможет Вам выбрать и купить практически любой товар, от телефона до стиральной машины. Вам больше не нужны советы консультантов, которые пытаются вытрусить из вас больше денег.Читайте и смотрите советы по выбору товаров, изучайте отзывы покупателей, сравнивайте цены и выбирайте самые выгодные предложения.
Товарный гид позволит Вам:
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- посмотреть видео-руководство с рекомендациями по выбору;
- подобрать товары по многим параметрам;
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Подбор товаров, отзывы о них и сравнение цен производятся посредством сервиса Яндекс.Маркет.
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