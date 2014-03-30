https://play.google.com/store/apps/details?id=com.travel.trapp

TrApp (Travel App) – незаменимый помощник путешественнику, который всегда под рукой. В нем вы найдете рейтинги стран мира по населению, площади территории, уровню проникновения интернета, а также много полезной информации о странах: столица, население, правительство, экономика, религия, география, климат, растительность, животный мир, реки и озера, история, административное деление, спорт, культура, образование, наука.