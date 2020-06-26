Вишнёвый сад

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5 лет назад
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Вишнёвый сад

Область применения: Кулинария

Основная задача: 

Увеличение продаж компании. Предоставить пользователям качественный 

и удобный сервис, способный удовлетворить все самые изысканные запросы 

на кондитерские изделия. 

Результат: 

Разработано приложение с интуитивно понятной системой взаимодействия 

пользователя со всеми категориями товаров. Реализована возможность фильтра 

по категориям, весу и поводу покупки. В корзине доступен ввод скидочного купона, 

определение геоданных пользователя и оплата товара любым удобным способом. 

По итогам запуска приложения увеличены продажи на 27,5%. 

Срок окупаемости приложения: 5 месяцев