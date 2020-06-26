Вишнёвый сад

Область применения: Кулинария

Основная задача:

Увеличение продаж компании. Предоставить пользователям качественный

и удобный сервис, способный удовлетворить все самые изысканные запросы

на кондитерские изделия.

Результат:

Разработано приложение с интуитивно понятной системой взаимодействия

пользователя со всеми категориями товаров. Реализована возможность фильтра

по категориям, весу и поводу покупки. В корзине доступен ввод скидочного купона,

определение геоданных пользователя и оплата товара любым удобным способом.

По итогам запуска приложения увеличены продажи на 27,5%.

Срок окупаемости приложения: 5 месяцев