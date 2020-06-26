Вишнёвый сад
Область применения: Кулинария
Основная задача:
Увеличение продаж компании. Предоставить пользователям качественный
и удобный сервис, способный удовлетворить все самые изысканные запросы
на кондитерские изделия.
Результат:
Разработано приложение с интуитивно понятной системой взаимодействия
пользователя со всеми категориями товаров. Реализована возможность фильтра
по категориям, весу и поводу покупки. В корзине доступен ввод скидочного купона,
определение геоданных пользователя и оплата товара любым удобным способом.
По итогам запуска приложения увеличены продажи на 27,5%.
Срок окупаемости приложения: 5 месяцев