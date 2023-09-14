Weather
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Это приложение предоставляет информацию о
погоде в зависимости от местоположения (почасовую температуру и еженедельный прогноз погоды для данного местоположения);
влажности;
скорости и направлении ветра;
давлении;
максимальной и минимальной температуре дня;
времени восхода и захода солнца.
Прогнозы дополнены изображениями для лучшего понимания.
Есть виджет с краткой информацией о погоде.