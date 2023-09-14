Weather

Мобильные приложения
Добавлена
3 месяца назад
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Это приложение предоставляет информацию о

  • погоде в зависимости от местоположения (почасовую температуру и еженедельный прогноз погоды для данного местоположения);

  • влажности;

  • скорости и направлении ветра;

  • давлении;

  • максимальной и минимальной температуре дня;

  • времени восхода и захода солнца.

Прогнозы дополнены изображениями для лучшего понимания.

Есть виджет с краткой информацией о погоде.

https://github.com/Tatiana955/WeatherAppDemo