Yalla Market

Foodtech cтартап по доставке еды (аналог самоката в Дубае)



-Делали проект на BLoC и Clean Architecture, дорабатывал функциональность историй, правил профиля и карточки товара, разрабатывал и вынес UI-кит с кастомными компонентами для всего проекта



-интегрировал Firebase и AppsFlyer Events для отслеживания пользовательских действий, помогал команде аналитики отслеживать доходы



-реализовали отдельно приложения для сборщиков заказов и курьеров, помогал с подключением бар сканера и модулем статусов доставки



-проект релизнули в app store и google play



https://apps.apple.com/app/yallamarket-online-groceries/id1577344611



https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.yallamart.userapp