Yalla Market

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2 месяца назад
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Снимок экрана 2025-03-15 в 12.16.12.png

Foodtech cтартап по доставке еды (аналог самоката в Дубае)

-Делали проект на BLoC и Clean Architecture, дорабатывал функциональность историй, правил профиля и карточки товара, разрабатывал и вынес UI-кит с кастомными компонентами для всего проекта

-интегрировал Firebase и AppsFlyer Events для отслеживания пользовательских действий, помогал команде аналитики отслеживать доходы

-реализовали отдельно приложения для сборщиков заказов и курьеров, помогал с подключением бар сканера и модулем статусов доставки

-проект релизнули в app store и google play

https://apps.apple.com/app/yallamarket-online-groceries/id1577344611

https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.yallamart.userapp