Yardstick Fish на iOS

https://apps.apple.com/ru/app/yardstick-fish/id1497711333

Ответственный рыболов заботится о Природе. Мы создали бесплатное приложение Yardstickfish, которое поможет Вам в процессе занятия любимым хобби бережнее относится к рыбным ресурсам Земли.Приложение Yardstickfish позволит:- Быстро перевести по уникальному алгоритму вес рыб в длину, или длину рыб в вес.- Распознать какую рыбу требуется отпустить немедленно.- Определить трофейный размер пойманного экземпляра.

-Сохранить на память фото улова с его характеристиками.

Важный момент – приложение работает полноценно в офф-лайн и никакой передачи персональной информации во вне!Для поощрения и продвижения бережного отношения к Природе среди рыболовов мы проводим регулярные розыгрыши ценных призов для всех пользователей приложения Yardstickfish, которые заботятся о природе и придерживаются принципа «Поймал – Отпусти».