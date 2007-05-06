Заробіток на виконанні легких завдань

Заробіток на завданнях UA 🇺🇦📲
Суть — заробляєте на виконанні різних завдань в інтернеті.
Отримуєте 2 канали з ПЕРЕВІРЕНИМИ сайтами, на яких потрібно виконувати завдання.
Сайтів є 40+
Все, що Вам потрібно робити — зареєструватися на одному з сайтів, які я Вам надам, вибрати завдання, яке Вас зацікавить, прочитати ІНСТРУКЦІЮ, виконати роботу та отримати свою винагороду 💸
📌 Дoхід виконуючи завдання від 100-500 грн / день
📌Дохід на перепродажі каналу
1500+ грн / день
👉🏼 Завдання прості і складніші, на Ваш вибір:
✅ поставити лайк
✅ залишити коментар
✅ підписатися на когось в соц мережах
✅ переглянути рекламу
✅ перекласти текст з перекладачем
✅ пройти опитування
✅ відреагувати текст
✅ написати статтю
✅ зробити презентацію
✅ перевести аудіо в текст
✅ обробити фото
✅ пройти гру
➕ є чат результатів, допомоги, підтримки, та чат звітів команди 🥰
Також вхід в канали можна перепродавати іншим за своєю ціною