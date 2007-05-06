Заробіток на виконанні легких завдань

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Заробіток на завданнях UA 🇺🇦📲

Суть — заробляєте на виконанні різних завдань в інтернеті.

Отримуєте 2 канали з ПЕРЕВІРЕНИМИ сайтами, на яких потрібно виконувати завдання.

Сайтів є 40+

Все, що Вам потрібно робити — зареєструватися на одному з сайтів, які я Вам надам, вибрати завдання, яке Вас зацікавить, прочитати ІНСТРУКЦІЮ, виконати роботу та отримати свою винагороду 💸

📌 Дoхід виконуючи завдання від 100-500 грн / день

📌Дохід на перепродажі каналу

1500+ грн / день

👉🏼 Завдання прості і складніші, на Ваш вибір:

✅ поставити лайк

✅ залишити коментар

✅ підписатися на когось в соц мережах

✅ переглянути рекламу

✅ перекласти текст з перекладачем

✅ пройти опитування

✅ відреагувати текст

✅ написати статтю

✅ зробити презентацію

✅ перевести аудіо в текст

✅ обробити фото

✅ пройти гру

➕ є чат результатів, допомоги, підтримки, та чат звітів команди 🥰

Також вхід в канали можна перепродавати іншим за своєю ціною