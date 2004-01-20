Дистрибуция музыки на все цифровые площадки, возможность промо!

Музыка и Звуки
Добавлена
4 месяца назад
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Я являюсь представителем современного цифрового музыкального издательства хип-хоп, рок, электронной и другой музыки.


Наша главная миссия – помочь артистам донести свою музыку до широких масс.

Мы работаем с 2019 года и за это время успели набраться опыта в этой сфере - мы знаем своё дело!
Наш партнёр Believe Music - крупнейший дистрибьютор с обширными возможностями дистрибуции музыки.

Цены:

single 800Р
Мини-альбом (2-7 композиций) 1500р
album 2000р