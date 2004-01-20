Дистрибуция музыки на все цифровые площадки, возможность промо!

Я являюсь представителем современного цифрового музыкального издательства хип-хоп, рок, электронной и другой музыки.



Наша главная миссия – помочь артистам донести свою музыку до широких масс.

Мы работаем с 2019 года и за это время успели набраться опыта в этой сфере - мы знаем своё дело!

Наш партнёр Believe Music - крупнейший дистрибьютор с обширными возможностями дистрибуции музыки.



Цены:



single 800Р

Мини-альбом (2-7 композиций) 1500р

album 2000р