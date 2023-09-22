Кинематографичная музыка

Музыка и Звуки
Добавлена
3 месяца назад
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Я пишу музыку для коммерческих проектов уже более 6лет. Но самым любимым направлением у меня остается работа над киномузыкой. Здесь я представляю свое портфолио разножанровых саундтреков для небольших короткометражных видеороликов.