Кинематографичная музыка
Музыка и Звуки
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3 месяца назад
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Я пишу музыку для коммерческих проектов уже более 6лет. Но самым любимым направлением у меня остается работа над киномузыкой. Здесь я представляю свое портфолио разножанровых саундтреков для небольших короткометражных видеороликов.