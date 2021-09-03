Трек на заказ [Club, house, Trap...]

Я пишу электронную музыку с 2015 года. Сейчас я выпускаю свои треки на таких лейблах как "29 Disco", "29 Tech house" под псевдомимом "Dj Ivan Vegas". Мои треки вы можете прослушать на всех цифровых музыкальных площадках. Примеры моих работ я закрепил ниже. Мне было бы интересно написать трек на заказ. Так же можете связаться со мной Вк (В поиске Dj Ivan Vegas)